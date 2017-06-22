Четверо подозреваемых в нападении на главу делегации Рособоронэкспорта задержаны в Париже

В Избранное

Скопировать

Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева подтвердила информацию о том, что в Париже было совершено разбойное нападение на главу делегации «Рособоронэкспорта» на авиакосмическом салоне в Ле Бурже Сергея Корнева. Она отметила, что в настоящее время его здоровью ничто не угрожает.

«Он получил незначительные травмы и, к счастью, его здоровью ничего не угрожает. Госпитализация не потребовалась», — сказала она.

Воробьева также добавила, что российское посольство во Франции находится в тесном контакте с французскими правоохранительными органами по данному инциденту.

«Задержано четверо подозреваемых. ФСВТС России держит данный вопрос на особом контроле», — заявила она.

Инцидент произошел вечером 20 июня. На Корнева напали, когда он возвращался с работы.

«На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы», — рассказала официальный представитель ФСВТС.

Она также добавила, что водитель Корнева физически не пострадала.

Ранее о нападении на главу делегации «Рособоронэкспорта» на авиасалоне Ле Бурже сообщило французское издание Le Figaro,ссылаясь на источники близкие к расследованию.

На главу делегации «Рособоронэкспорта» на авиасалоне Ле Бурже напали несколько человек, когда он ехал на своем автомобиле с женщиной-водителем. Корнева ударили, а у его водителя украли сумку.

Не растерявшись, женщина кинулась догонять преступников. Но была застигнута врасплох. Ее окружила группа примерно из 50 человек. Они стали избивать ее, а также сексуально домогаться.

Спасла водителя Корнева прибывшая на место инцидента полиция. Стражи порядка арестовали четверых нападавших.

Отметим, что АО «Рособоронэкспорт» — единственный в России госпосредник по экспорту вооружений. Он входит в госкорпорацию «Ростех».

Нападение на Сергея Корнева – не первый случай в череде громких инцидентов с представителями нашей страны за границей. Федеральное агентство новостей вспомнило самые вопиющие из них.

Так, 20 августа 2006 года вооруженные бандиты нанесли ножевое ранение послу России в Кении Валерию Егошкину. Нападение на него совершили двое неизвестных.

Дипломат вместе с внуком и сослуживцем ехал по автотрассе. Неподалеку от города Тика, в 50 километрах к востоку от Найроби, на дорогу выскочил ребенок. Егошкин затормозил, чтобы не совершить наезд, и в этот момент на машину напали грабители. Похитив ценные вещи и деньги, они нанесли дипломатам несколько ударов мачете и скрылись.

Позже были арестованы пять человек. Охрана российского посольства в Кении была усилена.

А 29 ноября 2011 года сотрудниками службы безопасности и таможни аэропорта Дохи был избит глава российской дипмиссии в Катаре Владимир Титоренко и еще несколько его коллег.

«Была попытка просветить дипломатическую почту через рентгеновский аппарат, но поскольку у нас было разрешение министерства иностранных дел Катара на провоз диппочты, как это и полагается без всякой просветки, в соответствие с Венской конвенцией, мы показали это письмо. Тем не менее, представители служб безопасности аэропорта, таможни и полиции сказали, что они настаивают на его просвечивании», — рассказал о случившемся пострадавший российский дипломат.

Когда же представители России приняли решение отнести документы к машине, то на пути у них встали таможенники и полиция.

«Они начали руками выхватывать упаковку с почтой из моих рук. Причем делали это достаточно грубо. Там были советник и атташе посольства, которые пытались вступиться за посла, тем не менее, они продолжили вырывать пакет, применяя при этом грубую физическую силу. Нам удалось диппочту отстоять», – вспоминает Титоренко.

По словам одного из дипломатов, пожелавшего сохранить анонимность, инцидент мог быть провокацией в ответ за позицию Москвы по вопросу Сирии.

30 ноября в МИД Российской Федерации был вызван Посол Катара, которому был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недопустимыми действиями в отношении Посла России в Дохе, являющимися вопиющим нарушением общепризнанных норм международного права.

Катарский МИД, несмотря на многочисленные обращения российской стороны, так и не смог быстро разрешить эту ситуацию.