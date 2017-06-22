Камера не может врать: режиссер Стоун о фильме про Путина

В Избранное

Скопировать

Осло, 22 июня. Режиссер Оливер Стоун рассказал о документальном фильме «Путин» (The Putin Interviews), показ которого прошел в США на прошлой неделе.

«Камера не может врать — она показывает язык тела, выражение глаз. Я думаю, у нас с Путиным был «хороший танец». Более двух лет, 20 часов записи интервью — это немало», — цитирует слова режиссера RT.

При этом Стоун уточнил, предваряя вопросы в ангажированности, что не принимает чьей-то позиции и не поддерживает чье-то мнение. «Я только вестник», — резюмировал режиссер, добавив, что готов к тому, что его будут ненавидеть за фильм.

Напомним, что четырехсерийная документальная лента The Putin Interviews была показана на американском телеканале Showtime с 12 по 15 июня. В России картину «Путин» продолжает показывать Первый канал.