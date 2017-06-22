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Экономика
Renault-Nissan намерен стать мировым лидером, обогнав Toyota и Volkswagen
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Renault-Nissan намерен стать мировым лидером, обогнав Toyota и Volkswagen

6:49  22 Июня 2017
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Renault-Nissan намерен стать мировым лидером, обогнав Toyota и Volkswagen

Париж, 22 июня. Альянс Renault-Nissan всерьез собирается выбиться в лидеры мирового автопрома, опередив своих конкурентов Toyota и Volkswagen. Руководитель альянса Карлос Гон уверен, что это произойдет уже в этом году.

Как сообщает Automotive News, глава Renault-Nissan заявил, что альянс обойдет по продажам и Toyota, и Volkswagen уже к середине этого года.

«Мы занимаем первое место в тройке автопроизводителей с января по объему продаж, и мы ожидаем, что к середине года мы выйдем на первое место», — заявил Гон акционерам на ежегодной встрече Renault.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, VW Group продала 3,32 млн автомобилей, Toyota 3,06 млн и Renault-Nissan 3,02 млн. Аналитик JATO Фелипе Муньос считает, что невозможно предсказать, сможет ли альянс Renault-Nissan подняться до первой строчки топа уже в этом году. Однако, по его мнению, Renault-Nissan опережает VW Group и Toyota с точки зрения будущего роста.

В целом, за апрель глобальные продажи альянса увеличились на 8% в годовом исчислении, в то время как Toyota увеличилась на 6%, а VW Group — на 1%.

Renault-Nissan намерен стать мировым лидером, обогнав Toyota и Volkswagen

 

#toyota #volkswagen #renault-nissan
Олеся Волкова
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