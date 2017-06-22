«Мегафон» рассказал, как можно повысить скорость мобильного интернета в 5 раз

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Самара, 22 июня. «Мегафон» совместно с компанией Huawei начал тестирование технологии, которая позволяет увеличить скорость мобильного интернета в пять раз.

Как сообщает RT, работы по испытанию новой технологии под названием Massive MIMO проходят в Самаре. При этом, как отмечается, отпадает необходимость привлечения дополнительного частотного ресурса.

В ходе тестирования специалистам получилось увеличить пропускную способность каждой соты до 800 Мбит/сек с нынешних 150. Также было отмечено, что новую технологию можно использовать в существующих сетях LTE.

К слову, у Huawei уже есть опыт внедрения Massive MIMO в мобильных сетях в некоторых государствах – технологию используют операторы связи в Японии, Китае, Великобритании и Испании.