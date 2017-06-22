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Volkswagen представил в России новую версию Life Plus модели Passat
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Volkswagen представил в России новую версию Life Plus модели Passat

6:54  22 Июня 2017  /обновлено: 6:55  22 Июня 2017
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Volkswagen представил в России новую версию Life Plus модели Passat

Москва, 22 июня. Немецкая автомобильная компания Volkswagen представила на российском рынке новую версию Life Plus модели Passat.

Сообщается, что стоимость седана начинается от 1 799 000 рублей, а универсал Passat Variant обойдется в 1 939 000 рублей.

Новинка получила набор дополнительных функций в салоне, а также слегка измененный дизайн.

Так, на решетке радиатора, переднем бампере и заднем спойлере теперь находятся эмблемы «R-Line». Покупателям предлагается кожаная обивка салона черного или белого цвета, декоративные детали из алюминия и черные глянцевые вставки.

Среди прочих особенностей машина снабжена 17-дюймовыми колесами из легкого сплава, зеркалами заднего вида с электроприводом и подогревом, светодиодными фарами, ДХО и фонарями с затемнением, а также системой круиз-контроля с функцией Auto-Hold и трехзонным климат-контролем с противоаллергенным фильтром.

Ирина Новикова
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