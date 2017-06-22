В Сирии представлена книга армянской писательницы о войне в Алеппо

В Избранное

Скопировать

Дамаск (Сирия), 22 июня. Армянская писательница Лала Минасян-Мискарян представила в Сирии книгу «Сирийский дневник», которая рассказывает о жизни граждан Алеппо в годы оккупации боевиками.

«Я писала об окружающей меня действительности с первого дня войны в городе — мир должен знать о той неимоверной боли, которую пережили простые сирийцы, когда в Алеппо вошли террористы», — цитирует писательницу ТАСС.

Лала Минасян-Мискарян сама была очевидцем происходящего и могла стать жертвой войны, когда в ее дом залетел снаряд. При этом писательница отметила огромную благодарность жителей Алеппо военнослужащим России за освобождение города.

Добавим, что книга «Сирийский дневник» была выпущена на армянском языке в Ливане тиражом в 700 экземпляров.

