Harley-Davidson готов потратить 1,5 млрд евро на покупку Ducati

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Вашингтон, 22 июня. Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson готовит заявку на поглощение своего итальянского конкурента Ducati. Сделка может стоить до 1,5 млрд евро.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, помимо Harley-Davidson, индийский производитель мотоциклов Bajaj Auto и несколько фондов также готовят заявки на выкуп Ducati, который выставляется на продажу немецким автопроизводителем Volkswagen.

Volkswagen, чье подразделение Audi контролирует Ducati — создателя культового мотоцикла Monster — работает с инвестиционным бутиком по продаже Evercore. предполагается, что сделка поможет компании справиться с последствиями скандала с выбросами.

Ducati был запущен в 1926 году как производитель вакуумных труб и радиокомпонентов, а его Болонский завод оставался открытым во Второй мировой войне, несмотря на то, что там произошло несколько взрывов.

Harley-Davidson, захвативший примерно половину рынка больших байков США, был основан в Милуоки, штат Висконсин, в начале прошлого века.

Мощные профсоюзы Volkswagen, которые контролируют половину мест в наблюдательном совете автопроизводителя, выразили свое несогласие с продажей итальянского производителя мотоциклов. «Ducati — это жемчужина, продажа которой не поддерживается представителями рабочей силы в наблюдательном совете Volkswagen», — заявил в своем письме представитель рабочего совета группы VW.

Volkswagen надеется получить от сделки от 1,4 млрд до 1,5 млрд евро. Цена уже оказалась слишком высокой для некоторых игроков отрасли, которые недавно решили отказаться от участия в торгах. в частности, немецкий BMW и японские производители мотоциклов Honda, и Suzuki.