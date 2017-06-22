Волонтеры нашли пропавшую в Кемерово 15-летнюю школьницу

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Кемерово, 22 июня. Волонтеры сообщили, что пропавшая в Кемерово 15-летняя школьница была найдена в ходе поисковой операции.

Вечером 21 июня в социальных сетях поисковики отчитались о завершении поисков пропавшей 17 июня жительницы поселка Комиссарово.

Отметим, что ранее отец пропавшей девочки заявил, что ее исчезновение может быть связано с новыми знакомыми, так как ранее она никогда не уходила из дома на столь длительное время. По его словам, некоторое время назад девочка начала общаться с представителями молодежной субкультуры «панков» или «рокеров».