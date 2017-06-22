Память героев Великой Отечественной войны чтят в Брестской крепости

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Брест, 22 июня. В Брестской крепости на рассвете почтили память защитников цитадели на митинге-реквиеме на площади Церемониалов.

Как сообщает ТАСС, участниками памятного мероприятия в крепости стали делегации, приехавшие из городов-побратимов, а также ветераны и молодежь, воины местного гарнизона и участники бронепробега «Дорога мужества».

Утреннюю тишину сначала нарушил гул самолетов врага, доносившийся из мощных динамиков, затем прозвучала запись с голосом Левитана, в которой сообщалось о нападении немецко-фашистских захватчиков.

В реку Буг были опущены венки с горящими свечами, венки и цветы возложены к Вечному огню. Присутствовавшие почтили минутой молчания тех, кто погиб, сражаясь с врагом на полях Великой Отечественной войны.