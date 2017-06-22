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Россия
Москвичи зажгли 1418 «свечей памяти» в память о погибших в Великой Отечественной войне 
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Москвичи зажгли 1418 «свечей памяти» в память о погибших в Великой Отечественной войне 

6:11  22 Июня 2017
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Москвичи зажгли 1418 «свечей памяти» в память о погибших в Великой Отечественной войне 

Москва, 22 июня. В Москве вдоль Крымской набережной в рамках акции «Линия памяти» зажгли 1418 свечей в преддверии Дня памяти и скорби.

Москвичи зажгли 1418 свечей по числу дней Великой Отечественной войны. «Хранители огня» в военной форме рассказали посетителям о тяжелых военных временах. Свечи будут гореть до полуночи 23 июня.

Москвичи зажгли 1418 «свечей памяти» в память о погибших в Великой Отечественной войне 

Акция «Свеча памяти» проводится в России с 2009 года. Как сообщалось ранее, впервые в этом году к акции присоединилась столица Кубы.

#москва #вов #свечапамяти
Олеся Волкова
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