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Общество
Военные Тихоокеанского флота почтили память погибших в Великой Отечественной войне
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Военные Тихоокеанского флота почтили память погибших в Великой Отечественной войне

6:21  22 Июня 2017  /обновлено: 6:22  22 Июня 2017
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Военные Тихоокеанского флота почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Владивосток, 22 июня. Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев сообщил, что на кораблях и в частях почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

По его словам, памятные мероприятия начались на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском были возложены цветы и венки к стене памяти на аллее славы. Кроме того, в Вилючинске на главной городской площади прошел митинг, участники которого возложили цветы и венки к мемориалу в честь подводников, погибших при выполнении боевых задач.Военные Тихоокеанского флота почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Отметили День памяти и скорби также и во Владивостоке, где на кораблях и в частях прошли построения личного состава, митинги, кроме того были приспущены корабельные флаги.

Ирина Новикова
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