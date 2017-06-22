Мы успеем: в Кремле и Белом доме заявили, что не готовят встречу Трампа и Путина на саммите G20

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Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Германии пока не получила подтверждения ни с той, ни с другой стороны.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, сообщила журналистам, что американская администрация пока не подтверждает переговоры лидеров двух стран.

«Мне не о чем объявить в этот раз», — сказала она.

О том, что пока нет договоренности о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа «на полях» G20, заявил и посол США в России Джон Теффт.

«Нет ничего. Пока нет договоренности о встрече», — сказал дипломат в ходе «круглого стола» с российскими журналистами.

Он также подчеркнул, что решение по поводу встречи глав России и США на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года также не принято.

«Это то, на чем все спекулируют, но пока ничего не решено», — отметил Теффт.

В Кремле также не спешат заявлять о подготовке к встрече лидеров двух стран. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что никакой подготовки встречи Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа пока не ведется.

«Пока она никак не готовится, и на 7 июля пока ничего не запланировано», — ответил он на вопрос журналистов о том, как идет подготовка к предстоящей встрече Путина и Трампа.

Песков также заявлял, что, несмотря на то, что встреча пока не готовится, понимание о ее возможности «на полях» саммита G20 в Гамбурге есть.

«Да, действительно, есть понимание, что встреча Путина и Трампа может состояться в Гамбурге. Встреча пока не готовится, никакой подготовки не ведется, какой-либо конкретики по этой возможной встрече пока не определено», — сказал он.

Правда, при этом Песков уточнил, что при необходимости все удастся согласовать, проблем не возникнет.

«В случае необходимости мы успеем. Никаких проблем не будет. Мы исходим из того, что президент Путин и президент Трамп будут принимать участие в саммите «двадцатки» в Германии, и мы в этой связи не можем исключать, что так или иначе они, конечно, встретятся в той или иной форме на полях этого саммита. Но каких-либо конкретных договоренностей или приготовлений пока нет», — сказал он.

Информацию о том, что на настоящий момент нет конкретной данных о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 подтвердил и помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Нет», — ответил он журналистам, которые также интересовались подготовкой к возможным переговорам лидеров двух стран в Гамбурге.

По словам Ушакова, пока нет понимания того, с кем встретится Путин.

«Никто еще об этом не думал, честно говоря», — заявил он.

Ушаков также сообщал, что Владимир Путин в рамках саммита G20 может встретиться с лидерами Южной Кореи и Франции Мун Чжэ Ином и Эммануэлем Макроном.

По его словам, встреча с французским лидером была запланирована по итогам переговоров в Париже.

«Была договоренность с новым южнокорейским президентом встретиться на «двадцатке», и мы тоже сейчас эту встречу прорабатываем», — пояснил помощник российского президента.

Напомним, что саммит G20 пройдет в Гамбурге 7–8 июля.

СМИ неоднократно писали о том, что именно там может состояться встреча лидеров России и США.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал важным тот факт, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом раньше, чем Владимир Путин. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Украина имеет фантастическую поддержку Соединенных Штатов Америки. Это очень важно, что моя встреча в Белом доме будет проходить до встречи Путина», — говорится в сообщении главы Украины.

Україна має фантастичну підтримку США.



Дуже важливо, що моя зустріч у Білому домі відбудеться раніше, ніж зустріч Путіна. pic.twitter.com/YpQXFrchoa — Петро Порошенко (@poroshenko) June 20, 2017

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера, отметил, что не видит повода для того, чтобы устраивать «дипломатические гонки».

«Мы не считаем, что здесь уместно устраивать какие-то гонки. Информация о реальном положении дел с украинским урегулированием в Вашингтоне хорошо известна, и при желании в Вашингтоне с легкостью могут ознакомиться со всеми нюансами, обязательствами, которые лежат на Киеве в соответствии с подписанными в Минске договоренностями», — сказал он.