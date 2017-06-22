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Гуманитарная помощь в Ираке необходима более 5 млн детей
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Гуманитарная помощь в Ираке необходима более 5 млн детей

6:01  22 Июня 2017
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Гуманитарная помощь в Ираке необходима более 5 млн детей

Багдад, 22 июня. Более пяти миллионов детей, проживающих в Ираке, нуждаются в оказании гуманитарной помощи. Как сообщает РИА Новости, ужасающую статистику опубликовал детский фонд ООН.

«На территории всего Ирака дети продолжают оставаться свидетелями настоящего ужаса и невообразимого насилия. Их убивают, ранят, похищают, вынуждают стрелять и убивать», — говорится в опубликованном заявлении организации.

Так, в захваченном террористами запрещенной в РФ группировки ИГ* городе Мосуле, боевики специально делают малолетних целью, убивая детей в назидание родителям, чтобы удержать их от побега.
 

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #ирак #багдад
Константин Терехов
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