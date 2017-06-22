Сирия новости 22 июня 07.00: «Тахрир аш-Шам» лишили воды 2 млн жителей Алеппо, смертники ИГ в Ракке убили и ранили 53 бойцов SDF

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Сирия, 22 июня. Боевики группировки «Тахрир аш-Шам»*** лишили воды 2 млн жителей провинции Алеппо, смертники ИГ* в Ракке убили и ранили 53 бойцов SDF****. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили 9 танков ИГ на западе провинции Ракка, на дороге к населенному пункту Ресафа.

ССА**: подбила танк САА в районе палестинского лагеря беженцев на юге города Даръа, уничтожила танк САА на КПП в населенном пункте Масасна.

ВКС РФ: выпустили ракету, предположительно из комплекса C-300, поразив поразив цель над акваторией Средиземного моря.

ИГ: обстреляло позиции САА из ПТРК в городе Дейр эз-Зоре, террористы ИГ привязывают тела бойцов SDF к мопедам и катаются по улицам города Ракка, смертники ИГ в городе Ракка убили и ранили более 53 бойцов SDF.

«Тахрир аш-Шам»: при атаке позиций Хезболлы в западном Каламуне убили нескольких солдат, оставили без воды более 2 миллионов жителей провинции Алеппо, отключив подачу электричества на насосную станцию Аль-Хафса.

Провинция Дамаск

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@SyrianLense) один из источников, смертники группировки «Тахрир аш-Шам» атаковали позиции Хезболлы в западном Каламуне на границе с Ливаном, убив нескольких солдат.

По сообщению в аккаунте Twitter (@OlivierGuitta) одного из источников, президент Франции Макрон сообщил, что не видит альтернативы Асаду, но прикажет атаковать его войска в случае, если САА пересечет «красную линию», т.е. применит химическое оружие.

Провинция Тартус

Как сообщают в своих аккаунтах в Twitter (@AliHa_97, @AllyOfTruth) разные источники, силы ПВО РФ выпустили ракету, предположительно из комплекса C-300, поразив неопознанный объект над акваторией Средиземного моря.

Провинция Алеппо

Как сообщает в соцсети Twitter (@maytham956) один из активистов СМИ, более 2 миллионов жителей провинции остались без воды после того, как террористы группировки «Тахрир аш-Шам» отключили подачу электричества на насосную станцию Аль-Хафса.

Провинция Дейр эз-Зор

По сообщению одного из источников, террористы ИГ обстреляли позиции САА из ПТРК в городе Дейр эз-Зоре.

Провинция Даръа

По данным одного из источников, боевики сил оппозиции подбили танк САА в районе палестинского лагеря беженцев на юге города Даръа.

Провинция Идлиб

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Fox61A) один из источников, в городе Идлиб прогремел мощный взрыв, в результате которого погибло 12 человек, ранено как минимум 22.

Провинция Ракка

По сообщениям из разных источников, террористы ИГ привязывают тела бойцов SDF к мопедам и катаются по улицам города Ракка.

Как утверждает в своем аккаунте в Twitter (@SaladinAlDronni) один из активистов СМИ, со ссылкой на данные террористов, в результате двух атак смертников ИГ в городе Ракка было убито и ранено более 53 бойцов SDF.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@warsmonitoring) один из источников, САА уничтожила как минимум 9 танков ИГ на западе провинции, на дороге к населенному пункту Ресафа.

Провинция Хама

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@FSAPlatform) один из источников, ночью ССА уничтожила танк САА на КПП в населенном пункте Масасна.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)