Сирия новости 22 июня 07.00: «Тахрир аш-Шам» лишили воды 2 млн жителей Алеппо, смертники ИГ в Ракке убили и ранили 53 бойцов SDF
Сирия, 22 июня. Боевики группировки «Тахрир аш-Шам»*** лишили воды 2 млн жителей провинции Алеппо, смертники ИГ* в Ракке убили и ранили 53 бойцов SDF****. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили 9 танков ИГ на западе провинции Ракка, на дороге к населенному пункту Ресафа.
ССА**: подбила танк САА в районе палестинского лагеря беженцев на юге города Даръа, уничтожила танк САА на КПП в населенном пункте Масасна.
ВКС РФ: выпустили ракету, предположительно из комплекса C-300, поразив поразив цель над акваторией Средиземного моря.
ИГ: обстреляло позиции САА из ПТРК в городе Дейр эз-Зоре, террористы ИГ привязывают тела бойцов SDF к мопедам и катаются по улицам города Ракка, смертники ИГ в городе Ракка убили и ранили более 53 бойцов SDF.
«Тахрир аш-Шам»: при атаке позиций Хезболлы в западном Каламуне убили нескольких солдат, оставили без воды более 2 миллионов жителей провинции Алеппо, отключив подачу электричества на насосную станцию Аль-Хафса.
Провинция Дамаск
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@SyrianLense) один из источников, смертники группировки «Тахрир аш-Шам» атаковали позиции Хезболлы в западном Каламуне на границе с Ливаном, убив нескольких солдат.
По сообщению в аккаунте Twitter (@OlivierGuitta) одного из источников, президент Франции Макрон сообщил, что не видит альтернативы Асаду, но прикажет атаковать его войска в случае, если САА пересечет «красную линию», т.е. применит химическое оружие.
Провинция Тартус
Как сообщают в своих аккаунтах в Twitter (@AliHa_97, @AllyOfTruth) разные источники, силы ПВО РФ выпустили ракету, предположительно из комплекса C-300, поразив неопознанный объект над акваторией Средиземного моря.
Провинция Алеппо
Как сообщает в соцсети Twitter (@maytham956) один из активистов СМИ, более 2 миллионов жителей провинции остались без воды после того, как террористы группировки «Тахрир аш-Шам» отключили подачу электричества на насосную станцию Аль-Хафса.
Провинция Дейр эз-Зор
По сообщению одного из источников, террористы ИГ обстреляли позиции САА из ПТРК в городе Дейр эз-Зоре.
Провинция Даръа
По данным одного из источников, боевики сил оппозиции подбили танк САА в районе палестинского лагеря беженцев на юге города Даръа.
Провинция Идлиб
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Fox61A) один из источников, в городе Идлиб прогремел мощный взрыв, в результате которого погибло 12 человек, ранено как минимум 22.
Провинция Ракка
По сообщениям из разных источников, террористы ИГ привязывают тела бойцов SDF к мопедам и катаются по улицам города Ракка.
Как утверждает в своем аккаунте в Twitter (@SaladinAlDronni) один из активистов СМИ, со ссылкой на данные террористов, в результате двух атак смертников ИГ в городе Ракка было убито и ранено более 53 бойцов SDF.
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@warsmonitoring) один из источников, САА уничтожила как минимум 9 танков ИГ на западе провинции, на дороге к населенному пункту Ресафа.
Провинция Хама
Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@FSAPlatform) один из источников, ночью ССА уничтожила танк САА на КПП в населенном пункте Масасна.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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