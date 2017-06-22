Елизавета II озвучила задачи нового состава британского парламента

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Лондон, 22 июня. Королева Великобритании Елизавета II выступила перед обновленным составам парламента с ежегодным посланием, в котором обрисовала стоящие перед государством главные задачи.

Как пишет RT, одной из главных целей парламента и правительства соединенного королевства на ближайшее время является наиболее комфортный выход Великобритании из Европейского союза.

Кроме того, королева затронула в своей речи вопросы экономики в плане налогообложения, развития высокотехнологичных отраслей промышленности, поддержки вооруженных сил страны.

Отдельным пунктом в речи Елизаветы II прозвучало обещание начать общественное расследование пожара в жилом доме Grenfell Tower.

