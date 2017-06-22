Жители столицы Кубы почти память погибших в Великой Отечественной войне

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Гавана, 22 июня. Мемориальная акция «Свеча памяти», посвященная 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла в Гаване.

В Храме Казанской иконы Божией Матери в столице Кубы прошло богослужение в память о погибших в годы войны. Собравшиеся зажгли свечи, а настоятель храма совершил заупокойную литию по погибшим и невинно убиенным.

В богослужении приняли участие российские граждане, постоянно проживающие на Кубе, посол России на Кубе Михаил Камынин, представитель Россотрудничества Владимир Ярошевский и дипломаты России, Белоруссии и Казахстана, передает ТАСС.

Напомним, акция «Свеча памяти» проводится в России с 2009 года. Со временем к ней присоединились и другие страны. На острове Свободы в этом году она прошла впервые.