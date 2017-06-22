Опубликовано фото серьезного ДТП в Новосибирске

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Новосибирск, 22 июня. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в среду в Новосибирске.

Сообщается, что вечером 21 июня на Бугринском мосту столкнулись автомобиль марки «ГАЗель» и эвакуатор Hyundai. Отмечается, что перед столкновением водитель микроавтобуса остановился на краю проезжей части.

В результате ДТП серьезны травмы получила девушка-пассажир иномарки — у нее несколько тяжелых переломов тазобедренного сустава и раздроблена нога. Пострадавшая была госпитализирована.

Очевидцы случившегося опубликовали в социальной сети фотографии с места происшествия.