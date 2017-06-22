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Политика
Стало известно о встрече Трампа с Си Цзиньпином на саммите G20 
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Стало известно о встрече Трампа с Си Цзиньпином на саммите G20 

5:41  22 Июня 2017
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Стало известно о встрече Трампа с Си Цзиньпином на саммите G20 

Пекин, 22 июня. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретятся на полях саммита G20 в Германии. 

Как сообщает телеканал CGTN (CCTV) со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Китая, главы КНР и США проведут встречу в рамках саммита G20 в Гамбурге в июле. 

По данным телеканала, заявление МИД Китая было опубликовано после первого раунда китайско-американских переговоров по вопросам безопасности, которые прошли в среду в Вашингтоне.

#g20 #сша #трамп #кнр #цзиньпин
Олеся Волкова
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