Стало известно о встрече Трампа с Си Цзиньпином на саммите G20 

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Пекин, 22 июня. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретятся на полях саммита G20 в Германии.

Как сообщает телеканал CGTN (CCTV) со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Китая, главы КНР и США проведут встречу в рамках саммита G20 в Гамбурге в июле.

По данным телеканала, заявление МИД Китая было опубликовано после первого раунда китайско-американских переговоров по вопросам безопасности, которые прошли в среду в Вашингтоне.