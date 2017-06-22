Фанатка принесла на трибуну плакат с надписью «Роналду, давай поженимся»

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Москва, 22 июня. Публичное предложение руки и сердца сделала юная фанатка футболиста Роналду своему кумиру во время матча Россия – Португалия.

Как пишет RT, в объективы телекамер попала любительница футбола с флагом Португалии на щеке, которая стояла на трибунах и держала в руках плакат с надписью «Ronaldo casémonos» (Роналду, давай поженимся»).

Доподлинно неизвестно, вдохновило ли знаменитого португальца это предложение, но именно он стал автором единственного мяча в матче Кубка конфедераций, в котором россияне уступили сопернику на поле московского стадиона «Спартак».