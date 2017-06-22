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Джордж Клуни заработает миллиард долларов на продаже своего бренда текилы
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Джордж Клуни заработает миллиард долларов на продаже своего бренда текилы

5:34  22 Июня 2017
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Джордж Клуни заработает миллиард долларов на продаже своего бренда текилы

Лос-Анджелес, 22 июня. Бренд текилы премиум класса Casamigos, запущенный четыре года назад Джорджем Клуни вместе с двумя своими друзьями, оценили в 1 млрд долларов. Столько заплатит за Casamigos британский производитель алкоголя Diageo, говорится в сообщении компании.

Diageo заключила окончательное соглашение о покупке бренда Casamigos. Сумма сделки составляет 700 млн долларов. Еще 300 млн потенциально могут быть выплачены в зависимости от финансовых показателей на протяжении 10 лет. 

Бренд Casamigos Клуни основал вместе с мужем Синди Кроуфорд Рандом Джербером и девелопером Майком Мелдманом. В 2016 году состоятельные покупатели приобрели 120 тыс. бутылок Casamigos.

Джордж Клуни заработает миллиард долларов на продаже своего бренда текилы

Компания Diageo, созданная в 1997 году, владеет такими брендами как Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, J&B, Captain Morgan, Cuervo, Tanquarey, Crown Royal. 

#клуни #текила #casamigos
Олеся Волкова
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