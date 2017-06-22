Минобороны РФ определило облик нового истребителя МиГ-35

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Москва, 22 июня. Объединенная авиастроительная корпорация создает для ВКС РФ новый сверхманевренный самолет — легкий истребитель МиГ-35.

Как сообщают «Известия», при всей своей внешней схожести с предшественником — МиГ-29, «начинка» нового самолета будет обновленной. Это касается бортового и радиоэлектронного оборудования.

Так, на истребитель будут установлены двигатели с отклоняемым вектором тяги, радар с фазированной антенной решеткой и новый прицельно-навигационный комплекс. Усовершенствования позволят самолету совершать резкие торможения и зависать в воздухе.

Кроме того планируется ряд и других доработок. Добавим, что впервые истребитель МиГ-35 был представлен министерству обороны в январе текущего года. Подобной практики в промышленности России раньше просто не было.