МЧС предупреждает жителей Алтайского края о новом урагане

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Барнаул, 22 июня. МЧС России предупредило жителей Алтайского края о возможном повторении урагана, пронесшегося над регионом 20 июня.

Согласно данным метеорологов, в южных районах региона будет сохраняться аномально жаркая погода, температура воздуха может достичь +35 градусов. Кроме того, ожидаются дожди, грозы и град.

Также синоптики предупреждают о возможном повторении ураганного ветра, в связи с чем штормовое предупреждение в крае продлено до 27 июня.