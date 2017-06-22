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Россия
МЧС предупреждает жителей Алтайского края о новом урагане
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МЧС предупреждает жителей Алтайского края о новом урагане

5:39  22 Июня 2017
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МЧС предупреждает жителей Алтайского края о новом урагане

Барнаул, 22 июня. МЧС России предупредило жителей Алтайского края о возможном повторении урагана, пронесшегося над регионом 20 июня.

Согласно данным метеорологов, в южных районах региона будет сохраняться аномально жаркая погода, температура воздуха может достичь +35 градусов. Кроме того, ожидаются дожди, грозы и град.

Также синоптики предупреждают о возможном повторении ураганного ветра, в связи с чем штормовое предупреждение в крае продлено до 27 июня.

Ирина Новикова
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