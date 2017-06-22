Угрюмый ведущий несколько минут промолчал в прямом эфире BBC
Лондон, 22 июня. Ведущий новостей на британском телеканале BBC Хью Эдвардс больше двух минут просидел молча в прямом эфире из-за технической неполадки.
Как сообщает The Guarduan, новости Эдвардс начал «несколькими минутами завораживающей живой эфирной тишины». Сцену хмурого молчания несколько раз прерывала заставка «Срочный выпуск новостей». После того, как передача спустя несколько минут возобновилась, Эдвардс поприветствовал зрителей и извинился за неполадки.
Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях. Зрители отреагировали не столько на сам факт технических неполадок, столько на угрюмое и напряженное выражение лица журналиста.
«Последние новости: Хью больше не хочет читать новости», — предположил один из пользователей Twitter. Другой пошутил, что «это лучший выпуск новостей».
This is the best news at 10 ever!!#bbcnews— Basil ???????????? (@flipsache) June 20, 2017
I'm Huw Edwards and I'm gonna pull a few faces in silence for a while
«Вот что сейчас творится в офисе BBC», — пишет KnightDamian.
BBC headquarters right now #bbcnewsten pic.twitter.com/UatJL0RBBA— Joanne the Scammer (@KnightDamian) June 20, 2017
После передачи Эдвардс выложил в своем микроблоге фотографию с банкой эля, заявив, что выпьет ее после работы.
I think I'm going to enjoy this little beauty after that Ten. Iechyd da! #bbcnewsten @BBCNews pic.twitter.com/FuU8zN6r5M— Huw Edwards (@huwbbc) June 20, 2017