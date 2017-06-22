Угрюмый ведущий несколько минут промолчал в прямом эфире BBC

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Лондон, 22 июня. Ведущий новостей на британском телеканале BBC Хью Эдвардс больше двух минут просидел молча в прямом эфире из-за технической неполадки.

Как сообщает The Guarduan, новости Эдвардс начал «несколькими минутами завораживающей живой эфирной тишины». Сцену хмурого молчания несколько раз прерывала заставка «Срочный выпуск новостей». После того, как передача спустя несколько минут возобновилась, Эдвардс поприветствовал зрителей и извинился за неполадки.

Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях. Зрители отреагировали не столько на сам факт технических неполадок, столько на угрюмое и напряженное выражение лица журналиста.

«Последние новости: Хью больше не хочет читать новости», — предположил один из пользователей Twitter. Другой пошутил, что «это лучший выпуск новостей».

This is the best news at 10 ever!!#bbcnews

I'm Huw Edwards and I'm gonna pull a few faces in silence for a while — Basil ???????????? (@flipsache) June 20, 2017

«Вот что сейчас творится в офисе BBC», — пишет KnightDamian.

После передачи Эдвардс выложил в своем микроблоге фотографию с банкой эля, заявив, что выпьет ее после работы.