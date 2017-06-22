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Эта «Свеча памяти» никогда не потухнет
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Эта «Свеча памяти» никогда не потухнет

5:11  22 Июня 2017
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Эта «Свеча памяти» никогда не потухнет

С.-Петербург, 22 июня. Ровно в 4 часа утра по московскому времени в Санкт-Петербурге, как и во всей России и десятках городов мира, зажглись памятные свечи. 76 лет назад началась самая страшная в истории человечества война. Родина, поставив фашизм на колени,  вышла из нее  окровавленной, но не сломленной! В память 27 миллионов погибших будут гореть эти свечи. 

Эта «Свеча памяти» никогда не потухнет

Эта «Свеча памяти» никогда не потухнет

В День памяти и скорби Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» зажгли сотни свечей у священного мемориала героическим Защитникам Ленинграда.  Надпись из зажженных свечей — «1941 ПОМНИМ» и минута Молчания – вот квинтэссенция этой торжественной церемонии.  

Эта «Свеча памяти» никогда не потухнет

Эта «Свеча памяти» никогда не потухнет

«Свеча памяти» – это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 июня, Дня Победы 9 мая и в другие памятные дни зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину.  

Эта «Свеча памяти» никогда не потухнет

Эта «Свеча памяти» никогда не потухнет

Миллионы зажженных свеч 22 июня в окнах домов и на военных мемориалах это не только знак общей скорби народов победивших фашизм, но символ глубокой благодарности человечества. 

Эта «Свеча памяти» никогда не потухнет

Эта «Свеча памяти» никогда не потухнет

Эта акция проходит в десятках стран мира. В России «Свеча памяти» стала таким же общенародным достоянием как и акции «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк».  Участвовать в акции очень просто – достаточно просто поставить 22 июня в 21:00 зажженную свечу в одном из окон своей квартиры. 

Эта «Свеча памяти» никогда не потухнет

Эта «Свеча памяти» никогда не потухнет

И в это же самое время подобная акция – «Свеча Памяти» прошла на Фонтанке у дома номер 21. Здесь в блокадные годы ленинградцы набирали воду из проруби… Сегодня здесь тоже горели свечи…

Эта «Свеча памяти» никогда не потухнет

Эта «Свеча памяти» никогда не потухнет

#петербург #свеча памяти #день памяти и скорби
Денис Машкин
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