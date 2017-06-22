Эта «Свеча памяти» никогда не потухнет

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С.-Петербург, 22 июня. Ровно в 4 часа утра по московскому времени в Санкт-Петербурге, как и во всей России и десятках городов мира, зажглись памятные свечи. 76 лет назад началась самая страшная в истории человечества война. Родина, поставив фашизм на колени, вышла из нее окровавленной, но не сломленной! В память 27 миллионов погибших будут гореть эти свечи.

В День памяти и скорби Санкт-Петербургское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» зажгли сотни свечей у священного мемориала героическим Защитникам Ленинграда. Надпись из зажженных свечей — «1941 ПОМНИМ» и минута Молчания – вот квинтэссенция этой торжественной церемонии.

«Свеча памяти» – это международная акция, участники которой с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 июня, Дня Победы 9 мая и в другие памятные дни зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину.

Миллионы зажженных свеч 22 июня в окнах домов и на военных мемориалах это не только знак общей скорби народов победивших фашизм, но символ глубокой благодарности человечества.

Эта акция проходит в десятках стран мира. В России «Свеча памяти» стала таким же общенародным достоянием как и акции «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк». Участвовать в акции очень просто – достаточно просто поставить 22 июня в 21:00 зажженную свечу в одном из окон своей квартиры.

И в это же самое время подобная акция – «Свеча Памяти» прошла на Фонтанке у дома номер 21. Здесь в блокадные годы ленинградцы набирали воду из проруби… Сегодня здесь тоже горели свечи…