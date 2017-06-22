Зять Трампа обсудил с Аббасом запуск урегулирования на Ближнем Востоке

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Рамалла, 22 июня. Пресс-служба Белого дома сообщила, что в Рамалле прошли переговоры старшего советника и зятя президента США Джареда Кушнера с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

В ходе встречи собеседники рассмотрели перспективы возобновления переговоров о мире на Ближнем Востоке. Подчеркивается, что обе стороны вновь подтвердили приверженность продвижению к обеспечению подлинного и прочного мира между израильтянами и палестинцами и укреплению стабильности в регионе.

Ранее в материале RT на русском сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что его зять и помощник Джаред Кушнер стал популярнее, чем он сам.