Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Пентагон потратил $94 млн долларов на неподходящую форму
Triangle Created with Sketch.

Пентагон потратил $94 млн долларов на неподходящую форму

4:55  22 Июня 2017
74

Пентагон потратил $94 млн долларов на неподходящую форму

Вашингтон, 22 июня. Министерство обороны США потратило 94 миллионов долларов на неподходящую форму для военных.

Как сообщают «Известия», средства налогоплательщиков были потрачены на закупку камуфляжной формы с лесным принтом для солдат в Афганистане, хотя площадь лесов в стране составляет всего 2%.

Выяснилось, что форму для своих военных выбрали чиновники в Кабуле не по каким-то практическим соображениям, а всего лишь потому, что такая расцветка им больше понравилась.

«Решение по снабжению ВС Афганистана формой с таким камуфляжным рисунком не основывалось на оценке ее пригодности для условий среды государства», — говорится в докладе специальной комиссии.

#сша #пентагон
Константин Терехов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть