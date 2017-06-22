Пентагон потратил $94 млн долларов на неподходящую форму
Вашингтон, 22 июня. Министерство обороны США потратило 94 миллионов долларов на неподходящую форму для военных.
Как сообщают «Известия», средства налогоплательщиков были потрачены на закупку камуфляжной формы с лесным принтом для солдат в Афганистане, хотя площадь лесов в стране составляет всего 2%.
Выяснилось, что форму для своих военных выбрали чиновники в Кабуле не по каким-то практическим соображениям, а всего лишь потому, что такая расцветка им больше понравилась.
«Решение по снабжению ВС Афганистана формой с таким камуфляжным рисунком не основывалось на оценке ее пригодности для условий среды государства», — говорится в докладе специальной комиссии.