Пентагон потратил $94 млн долларов на неподходящую форму

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Вашингтон, 22 июня. Министерство обороны США потратило 94 миллионов долларов на неподходящую форму для военных.

Как сообщают «Известия», средства налогоплательщиков были потрачены на закупку камуфляжной формы с лесным принтом для солдат в Афганистане, хотя площадь лесов в стране составляет всего 2%.

Выяснилось, что форму для своих военных выбрали чиновники в Кабуле не по каким-то практическим соображениям, а всего лишь потому, что такая расцветка им больше понравилась.