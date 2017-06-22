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Полиция задержала четверых возможных пособников брюссельского террориста
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Полиция задержала четверых возможных пособников брюссельского террориста

4:58  22 Июня 2017
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Полиция задержала четверых возможных пособников брюссельского террориста

Брюссель, 22 июня. Бельгийская полиция задержала четверых возможных сообщников марокканца Усамы Зариу, который во вторник вечером пытался подорвать Центральный вокзал в Брюсселе.

Сообщается, что правоохранители провели обыски в домах людей, поддерживавших контакты с террористом. После допроса судебный следователь примет решение о том, нужно ли брать подозреваемых под арест.

Ранее в материале RT на русском сообщалось, что вечером во вторник неизвестный взорвал чемодан с газовыми баллонами и гвоздями на Центральном вокзале в Брюсселе. Затем его застрелили полицейские.

Ирина Новикова
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