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Новости Сирии
Сирия: Австралия возобновляет нанесение авиаударов по боевикам ИГ
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Сирия: Австралия возобновляет нанесение авиаударов по боевикам ИГ

4:40  22 Июня 2017
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Сирия: Австралия возобновляет нанесение авиаударов по боевикам ИГ

Сидней, 22 июня. Представитель министерства обороны Австралии сообщил, что правительство страны приняло решение об отмене приостановки нанесения авиаударов по боевикам в Сирии.

Сообщается, что представитель военного ведомства подтвердил факт «отмены приостановки» участия в операции ВВС Сирии, однако не стал комментировать данную ситуацию.

Ранее сайт RT на русском сообщал, что два дня назад Австралия приостановила свое участие в военно-воздушной операции международной антитеррористической коалиции в Сирии.

Причиной этого назывались меры предосторожности после того, как ВВС США сбили сирийский военный самолет.

Ирина Новикова
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