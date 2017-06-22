Ирак: премьер назвал подрыв мечети в Мосуле признанием поражения боевиками ИГ

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Мосул, 22 июня. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что подрыв соборной мечети ан-Нури в Мосуле боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) является их официальным признанием своего поражения.

«Подрыв ИГ* мечети ан-Нури и минарета аль-Хадба – официальное заявление об их поражении», — сказал премьер.

Ранее Газета.ру сообщала, что боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула ан-Нури и ее минарет. Иракская армия опубликовала фотографию разрушенной мечети.

В свою очередь, группировка «Исламское государство» обвинила в уничтожении мечети коалицию, возглавляемую США.

* Организация запрещена на территории РФ.