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Спорт
Сборная Мексики одолела Новую Зеландию на Кубке конфедераций
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Сборная Мексики одолела Новую Зеландию на Кубке конфедераций

3:57  22 Июня 2017
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Сборная Мексики одолела Новую Зеландию на Кубке конфедераций

Сочи, 22 июня. Футбольная сборная Мексики победила сборную Новой Зеландии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

Встреча, прошедшая в среду в Сочи, завершилась со счетом 2:1.

Стоит отметить, что в конце встречи футболисты устроили потасовку, из-за чего судье пришлось прервать игру. Причиной стал срыв перспективной новозеландской атаки. Главный арбитр матча Бакари Папа Гассама был вынужден прибегнуть к видеоповтору, после просмотра которого он показал желтые карточки Рейесу и новозеландцу Майку Боксвеллу, говорится в материале Газеты.ру.

Добавим, что в заключительном туре мексиканская сборная встретится с российской национальной командой. Матч пройдет 24 июня в Казани.

Ирина Новикова
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