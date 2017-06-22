Сборная Мексики одолела Новую Зеландию на Кубке конфедераций

В Избранное

Скопировать

Сочи, 22 июня. Футбольная сборная Мексики победила сборную Новой Зеландии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

Встреча, прошедшая в среду в Сочи, завершилась со счетом 2:1.

Стоит отметить, что в конце встречи футболисты устроили потасовку, из-за чего судье пришлось прервать игру. Причиной стал срыв перспективной новозеландской атаки. Главный арбитр матча Бакари Папа Гассама был вынужден прибегнуть к видеоповтору, после просмотра которого он показал желтые карточки Рейесу и новозеландцу Майку Боксвеллу, говорится в материале Газеты.ру.

Добавим, что в заключительном туре мексиканская сборная встретится с российской национальной командой. Матч пройдет 24 июня в Казани.