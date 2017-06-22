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Происшествия
Два человека погибли при обрушении строительного крана в Великобритании
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Два человека погибли при обрушении строительного крана в Великобритании

3:37  22 Июня 2017
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Два человека погибли при обрушении строительного крана в Великобритании

Лондон, 22 июня. Два человека стали жертвами обрушения строительного крана в британском городе Кру в графстве Чешир.

Сообщается, что инцидент произошел в среду примерно в 16.30 по местному времени (18.30 по московскому времени). В результате случившегося, трое были заблокированы под упавшим краном. Прибывшие экстренные службы госпитализировали одного пострадавшего, предположительно, машиниста крана.

Кроме того, в результате падения крана был поврежден находящийся рядом жилой дом.

Ранее Газета.ру сообщала, что в Ростовской области мужчину пополам разрубило электро-мостовым краном.

Ирина Новикова
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