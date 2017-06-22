Трамп продлил санкции против Северной Кореи

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Вашингтон, 22 июня. Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций в отношении КНДР.

В сообщении пресс-службы Белого дома говорится, что в рамках введенных ограничительных мер блокируется ряд замороженных активов КНДР.

Продленные ограничения касаются производства оружейного ядерного топлива и ядерными испытаниями Северной Кореи.

По мнению американского главы, политика северокорейских властей, а также их действия, связанные с распространением ядерного оружия, по-прежнему представляют собой «чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США», говорится в материале Газеты.ру.