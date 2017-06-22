Партия Северной Ирландии требует от Мэй £2 млрд за создание коалиции

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Лондон, 22 июня. Демократическая юнионистская партия (DUP) Северной Ирландии потребовала от руководства Консервативной партии Великобритании два миллиарда фунтов за создание парламентской коалиции. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Как сообщает источник издания, DUP приостановила все переговоры с консерваторами, пока те не согласятся выплатить ей требуемую сумму. В частности, партия уже 36 часов не отвечает на звонки консерваторов.

Если консерваторы согласятся выплатить указанную сумму, DUP намерена использовать ее для финансирования системы здравоохранения региона, а также поддержки его инфраструктуры.

Как пишет RT, если распределить эту сумму между всеми жителями Северной Ирландии, то каждый получит по 1,1 тысяче фунтов.