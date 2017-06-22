Белый дом не может ничего сообщить о возможной встрече Путина и Трампа

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Вашингтон, 22 июня. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс заявила, что на данном этапе ничего не может сказать относительно возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в июле.

По словам представителя американской администрации, никаких данных о возможной встрече лидером в рамках саммита G20 в германском Гамбурге 7-8 июля не поступало.

Ранее Газета.ру сообщала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что практическая подготовка к встрече Путина и Трампа не ведется и конкретной договоренности о встрече нет.