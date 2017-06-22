«Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Барселоны» Эль-Хаддади

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Санкт-Петербург, 22 июня. Петербургский футбольный клуб «Зенит» заявил о намерении приобрести услуги 21-летнего нападающего «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади. Об этом сообщает Catalunya Radio.

Бронзовый призёр Российской футбольной премьер-лиги готов заплатить за футболиста требуемую испанским клубом компенсацию в 20 миллионов евро.

Прошлый сезон Эль-Хаддади играл в составе «Валенсии» на правах аренды. В 34 матчах в рамках чемпионата Испании он забил шесть голов, а также провел три результативных передачи, пишет RT.

Напомним, что «Зенит» не смог одержать победу в первом контрольном матче под руководством нового наставника Роберто Манчини.