Захарова поздравила ООН с назначением Воронкова главой контртеррористического управления

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Москва, 22 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала назначение Владимира Воронкова на пост главы контртеррористического управления ООН. До этого Воронков являлся постоянным представителем России при международных организациях в Вене.

Захарова заявила, что хочет поздравить ООН со сделанным выбором, добавив, что Воронков не только уникальный специалист, но и потрясающий человек.

«А самому Владимиру Ивановичу хочется пожелать удачи и всего наилучшего, тем более что сегодня у него день рождения», – написал Захарова на своей странице в Facebook.

Воронов был назначен руководителем контртеррористического управления ООН и заместителем генсека ООН Антониу Гутерреша.