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Россия
Захарова поздравила ООН с назначением Воронкова главой контртеррористического управления
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Захарова поздравила ООН с назначением Воронкова главой контртеррористического управления

2:25  22 Июня 2017
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Захарова поздравила ООН с назначением Воронкова главой контртеррористического управления

Москва, 22 июня. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала назначение Владимира Воронкова на пост главы контртеррористического управления ООН. До этого Воронков являлся постоянным представителем России при международных организациях в Вене.

Захарова заявила, что хочет поздравить ООН со сделанным выбором, добавив, что Воронков не только уникальный специалист, но и потрясающий человек.

«А самому Владимиру Ивановичу хочется пожелать удачи и всего наилучшего, тем более что сегодня у него день рождения», – написал Захарова на своей странице в Facebook.

Воронов был назначен руководителем контртеррористического управления ООН и заместителем генсека ООН Антониу Гутерреша.

 

#захарова #воронков
Антон Зарубин
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