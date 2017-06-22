Нарколог назвал нонсенсом итоги экспертизы по делу о гибели мальчика в Балашихе

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Москва, 22 июня. Президент независимой наркологической гильдии Руслан Исаев заявил, что результаты повторной экспертизы, подтвердившей наличие алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, являются нонсенсом.

«Это малоправдоподобный случай, когда мальчик в шесть лет выпил столько алкоголя. Это такой нонсенс, не укладывается ни в какие рамки», — сказал эксперт.

Он отметил, что никогда ранее не сталкивался с подобным и не уверен, можно ли доверять результатам экспертизы, сообщает RT на русском.

Ранее Газета.ру сообщала, что Следственный комитет подтвердил, что в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Балашихе, обнаружен алкоголь.