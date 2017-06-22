Сирия: еще один сирийский Су-22 приблизился к позициям SDF – CNN

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Вашингтон, 22 июня. Истребитель Су-22 ВВС Сирии в этот вторник приблизился к позициям «Сирийских демократических сил» (SDF), поддерживаемых США. Об этом сообщает телеканал CNN, заявив, что американские военные расценили это как возможный заход на цель.

Телеканал сообщает, что инцидент произошел в районе города Табка в северной части Сирии. Сирийский самолет покинул район после того, как самолет коалиции США выполнил предупредительный маневр.

Напомним, что прошедшее воскресенье ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка, заявив, что тот якобы атаковал позиции SDF. Как заявил официальный Дамаск, Су-22 наносил удар по позициям террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.