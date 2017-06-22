Семь человек пострадали во время тюремного бунта во Флориде

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Панама-сити, 22 июня. Семь человек были ранены в ходе беспорядков, произошедших в мужской тюрьме в американском штате Флорида.

Сообщается, что среди пострадавших находятся шесть сотрудников тюрьмы и один заключенный.

По имеющейся информации, беспорядки начались примерно в 8 утра по местному времени. Волнения были подавлены примерно через полчаса, в настоящий момент ситуация взята под контроль, но угроза безопасности сохраняется.

Общее число заключенных, принявших участие в бунте, не сообщается.

Ранее Газета.ру сообщала, что американские заключенные используют дроны для доставки контрабанды в тюрьмы.