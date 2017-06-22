Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Семь человек пострадали во время тюремного бунта во Флориде
Triangle Created with Sketch.

Семь человек пострадали во время тюремного бунта во Флориде

2:22  22 Июня 2017
171

Семь человек пострадали во время тюремного бунта во Флориде

Панама-сити, 22 июня. Семь человек были ранены в ходе беспорядков, произошедших в мужской тюрьме в американском штате Флорида.

Сообщается, что среди пострадавших находятся шесть сотрудников тюрьмы и один заключенный.

По имеющейся информации, беспорядки начались примерно в 8 утра по местному времени. Волнения были подавлены примерно через полчаса, в настоящий момент ситуация взята под контроль, но угроза безопасности сохраняется.

Общее число заключенных, принявших участие в бунте, не сообщается.

Ранее Газета.ру сообщала, что американские заключенные используют дроны для доставки контрабанды в тюрьмы.

 

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть