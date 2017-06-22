Путин во время встречи в Кремле рассказал учителям анекдот про грабителя

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Москва, 22 июня. Обсуждая вопрос зарплат на встрече с руководителями выпускных классов, российский президент Владимир Путин рассказал участникам встречи анекдот про грабителя.

Учителя пожаловались президенту на низкие надбавки к зарплате за классное руководство и рассказали ему анекдот: «Учительница возвращается домой поздно вечером. На нее нападает грабитель, говорит: «Отдавай часы». Учительница отвечает: «Часы не отдам, а вот классное руководство - забирай».

В ответ Путин рассказал анекдот, который советует не изменять своим жизненным установкам.