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Общество
Путин во время встречи в Кремле рассказал учителям анекдот про грабителя
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Путин во время встречи в Кремле рассказал учителям анекдот про грабителя

2:00  22 Июня 2017  /обновлено: 2:00  22 Июня 2017
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Путин во время встречи в Кремле рассказал учителям анекдот про грабителя

Москва, 22 июня. Обсуждая вопрос зарплат на встрече с руководителями выпускных классов, российский президент Владимир Путин рассказал участникам встречи анекдот про грабителя.

Учителя пожаловались президенту на низкие надбавки к зарплате за классное руководство и рассказали ему анекдот: «Учительница возвращается домой поздно вечером. На нее нападает грабитель, говорит: «Отдавай часы». Учительница отвечает: «Часы не отдам, а вот классное руководство - забирай».

В ответ Путин рассказал анекдот, который советует не изменять своим жизненным установкам.

«Грабитель нападает на человека, говорит: «Кошелек или жизнь?». Человек отвечает: «Кошелек бабушкин - жизнь забирай», – рассказал российский лидер.

 

#путин #учителя
Антон Зарубин
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