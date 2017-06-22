Путин во время встречи в Кремле рассказал учителям анекдот про грабителя
Москва, 22 июня. Обсуждая вопрос зарплат на встрече с руководителями выпускных классов, российский президент Владимир Путин рассказал участникам встречи анекдот про грабителя.
Учителя пожаловались президенту на низкие надбавки к зарплате за классное руководство и рассказали ему анекдот: «Учительница возвращается домой поздно вечером. На нее нападает грабитель, говорит: «Отдавай часы». Учительница отвечает: «Часы не отдам, а вот классное руководство - забирай».
В ответ Путин рассказал анекдот, который советует не изменять своим жизненным установкам.
«Грабитель нападает на человека, говорит: «Кошелек или жизнь?». Человек отвечает: «Кошелек бабушкин - жизнь забирай», – рассказал российский лидер.