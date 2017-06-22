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ФБР рассказало, чем руководствовался напавший на полицейского в Мичигане
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ФБР рассказало, чем руководствовался напавший на полицейского в Мичигане

1:56  22 Июня 2017
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ФБР рассказало, чем руководствовался напавший на полицейского в Мичигане

Мичиган, 22 июня. Федеральное бюро расследований сообщило, что причиной нападения на полицейского в аэропорту Мичигана стала месть за убийства американскими военными мирных жителей Сирии, Ирака и Афганистана.

По словам начальника отделения ФБР в Мичигане Дэвида Гелиоса, гражданин Канады Амор Фтоуи нанес в среду ножевое ранение в шею полицейскому Джеффу Невиллу из ненависти.ФБР рассказало, чем руководствовался напавший на полицейского в Мичигане

Отмечается, что после задержания 50-летний Фтоуи заявил: «Вы убиваете людей в Сирии, Ираке и Афганистане, мы все умрем».

Ранее Газета.ру сообщала, что в американском штате Мичиган в городе Флинт эвакуировали аэропорт после того, как полицейский получил ранение.

Ирина Новикова
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