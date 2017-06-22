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Спорт
Матч Мексика – Новая Зеландия в Сочи завершился массовой дракой
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Матч Мексика – Новая Зеландия в Сочи завершился массовой дракой

1:40  22 Июня 2017
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Матч Мексика – Новая Зеландия в Сочи завершился массовой дракой

Сочи, 22 июня. Матч Кубка конфедераций между командами Мексики и Новой Зеландии был временно остановлен из-за драки между футболистами.

Встреча сборных второго тура группы А прошла на сочинском стадионе «Фишт». В ходе добавочного времени второго тайма мексиканский игрок Диего Рейес остановил атаку новозеландцев, нарушив правила. Это привело к началу потасовки, которая была остановлена судьями.

После видеопросмотра, судья показал желтую карточку Рейесу, а также игроку сборной Новой Зеландии Майку Боксвеллу, пишет «Газета.ru».

В матче победу одержала сборная Мексики со счетом 2:1.

 

#футбол #сочи
Антон Зарубин
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