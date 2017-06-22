Мем про 3017 год взорвал Интернет
Москва, 22 июня. Вирусный мем про 3017 год набирает популярность в социальных сетях. Пользователи со всего мира делятся своими фантазиями на тему, что будет модно ровно через тысячу лет.
Они выкладывают посты о вещах из будущего, которые будут популярными в 3017 году. В Сеть попадают самые непрактичные, странные и дешевые лайфхаки, которыми пользуются люди.
Впервые мем использовал пользователь Twitter под ником @MyFavsTrash. Он похвастался тем, как использует коробку из-под сухих завтраков в качестве тарелки и даже налил в нее молоко.
Y'all living in 2017 meanwhile im in 3017. Catch up. pic.twitter.com/k9uOgQUoZJ— Daniel (@MyFavsTrash) May 9, 2017
В социальных сетях также пошутили о том, что в 3017 году люди будут использовать кабели зарядных устройств от смартфонов в качестве шнуров для обуви.
I'm out here in 3017 pic.twitter.com/AI3JgDfiTe— Sofi (@SilversTweet) June 14, 2017
Некоторые юзеры предположили, что люди будущего найдут способ «скрестить» классический костюм с символикой спортивных брендов.
While we are here in 2017 this guys already in 3017 smh pic.twitter.com/f5onKmxTcL— Space Cowboy (@RealRomCade) June 12, 2017
По мнению пользователей в 3017 году также будет балкон-бассейн.
We're living in 2017 while this kids living in 3017 pic.twitter.com/xnMMfoOK7a— Black Comedy (@FunnyBIacks) June 20, 2017