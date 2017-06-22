Мем про 3017 год взорвал Интернет

В Избранное

Скопировать

Москва, 22 июня. Вирусный мем про 3017 год набирает популярность в социальных сетях. Пользователи со всего мира делятся своими фантазиями на тему, что будет модно ровно через тысячу лет.

Они выкладывают посты о вещах из будущего, которые будут популярными в 3017 году. В Сеть попадают самые непрактичные, странные и дешевые лайфхаки, которыми пользуются люди.

Впервые мем использовал пользователь Twitter под ником @MyFavsTrash. Он похвастался тем, как использует коробку из-под сухих завтраков в качестве тарелки и даже налил в нее молоко.

Y'all living in 2017 meanwhile im in 3017. Catch up. pic.twitter.com/k9uOgQUoZJ — Daniel (@MyFavsTrash) May 9, 2017

В социальных сетях также пошутили о том, что в 3017 году люди будут использовать кабели зарядных устройств от смартфонов в качестве шнуров для обуви.

I'm out here in 3017 pic.twitter.com/AI3JgDfiTe — Sofi (@SilversTweet) June 14, 2017

Некоторые юзеры предположили, что люди будущего найдут способ «скрестить» классический костюм с символикой спортивных брендов.

While we are here in 2017 this guys already in 3017 smh pic.twitter.com/f5onKmxTcL — Space Cowboy (@RealRomCade) June 12, 2017

По мнению пользователей в 3017 году также будет балкон-бассейн.