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Мем про 3017 год взорвал Интернет
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Мем про 3017 год взорвал Интернет

1:55  22 Июня 2017
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Мем про 3017 год взорвал Интернет

Москва, 22 июня. Вирусный мем про 3017 год набирает популярность в социальных сетях. Пользователи со всего мира делятся своими фантазиями на тему, что будет модно ровно через тысячу лет.

Они выкладывают посты о вещах из будущего, которые будут популярными в 3017 году. В Сеть попадают самые непрактичные, странные и дешевые лайфхаки, которыми пользуются люди.

Впервые мем использовал пользователь Twitter под ником @MyFavsTrash. Он похвастался тем, как использует коробку из-под сухих завтраков в качестве тарелки и даже налил в нее молоко.

В социальных сетях также пошутили о том, что в 3017 году люди будут использовать кабели зарядных устройств от смартфонов в качестве шнуров для обуви. 

Некоторые юзеры предположили, что люди будущего найдут способ «скрестить» классический костюм с символикой спортивных брендов.

По мнению пользователей в 3017 году также будет балкон-бассейн. 

 

#мем
Алия Садыкова
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