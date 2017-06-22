Глава МИД Австрии предложил закрыть мусульманские детские сады

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Вена, 22 июня. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил о необходимости закрыть мусульманские детские сады в стране.

По его словам, подобные садики препятствуют интеграции детей в общество.

«Детские сады должны готовить детей к школе, чтобы они могли говорить на немецком языке, но так называемые мусульманские детские сады отличаются по этническому и языковому принципу. Они нам не нужны. Мусульманских детских садов быть у нас не должно», — сказал глава австрийского МИД.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава МИД Австрии Себастьян Курц выступил с инициативой создать центры Евросоюза по приему беженцев вне блока, к примеру в Грузии, Египте или на Западных Балканах.