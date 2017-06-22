Порошенко обсудит в Брюсселе с властями ЕС ситуацию в Донбассе

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Киев, 22 июня. Украинский президент Петр Порошенко в этот четверг прибудет в Брюссель, где обсудит ряд вопросов двустороннего сотрудничества с руководством ЕС. Как ожидается, главной темой переговоров станет урегулирование кризиса в Донбассе.

Порошенко прибудет в Брюссель прямым рейсом из Вашингтона, где у него прошел ряд встреч с руководством США, включая президента страны Дональда Трампа.

Как сообщает украинская сторона, Порошенко намерен проинформировать представителей ЕС о ситуации в Донбассе. Кроме того, ожидается, что Порошенко согласует с руководством Евросоюза позицию Запада по Украине после выборов президентов США и Франции.