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Названа возможная причина гибели людей во время пожара в многоэтажке в Лондоне
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Названа возможная причина гибели людей во время пожара в многоэтажке в Лондоне

1:15  22 Июня 2017
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Названа возможная причина гибели людей во время пожара в многоэтажке в Лондоне

Лондон, 22 июня. Эксперты-токсикологи заявили, что причиной гибели людей во время пожара в многоэтажном доме Grenfell Tower в Лондоне мог стать токсичный газ, выделяемый при горении строительными материалами.

Как стало известно, во время капитального ремонта здания применялись термоизоляционные плиты, при горении выделяющие высокотоксичный цианистый водород. В результате отравления им жильцы могли потерять сознание. Данная версия пока не получила подтверждения из-за состояния, в котором находятся останки жертв.Названа возможная причина гибели людей во время пожара в многоэтажке в Лондоне

Как ранее сообщала Газета.ру, пожар в 24-этажном жилом доме произошел в ночь на среду. По последним данным, пропавшими без вести и погибшими числятся 79 человек.

Ирина Новикова
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