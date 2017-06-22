Названа возможная причина гибели людей во время пожара в многоэтажке в Лондоне

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Лондон, 22 июня. Эксперты-токсикологи заявили, что причиной гибели людей во время пожара в многоэтажном доме Grenfell Tower в Лондоне мог стать токсичный газ, выделяемый при горении строительными материалами.

Как стало известно, во время капитального ремонта здания применялись термоизоляционные плиты, при горении выделяющие высокотоксичный цианистый водород. В результате отравления им жильцы могли потерять сознание. Данная версия пока не получила подтверждения из-за состояния, в котором находятся останки жертв.

Как ранее сообщала Газета.ру, пожар в 24-этажном жилом доме произошел в ночь на среду. По последним данным, пропавшими без вести и погибшими числятся 79 человек.