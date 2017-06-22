Восемь человек госпитализированы в Подмосковье из-за отравления алкоголем

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Москва, 22 июня. Восемь человек поступили в лечебные учреждения после отравления некачественным алкоголем в Сергиевом Посаде в Подмосковье.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области, одна женщина в числе госпитализированных погибла. По оценкам врачей, причиной отравления пациентов мог стать некачественный алкоголь.

Как ранее писала Газета.Ru, в декабре 2016 года в Иркутской области произошло массовое отравление косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт. От ядовитого вещества пострадали 120 человек, 76 из них погибли.