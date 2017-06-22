Мэй принесла извинения за недостаточную поддержку жертв пожара в лондонской высотке

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Лондон, 22 июня. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с извинениями за «недостаточно хорошую» поддержку со стороны властей жертв пожара в высотном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне.

По ее словам, поддержка пострадавших семей в первые часы после трагедии была недостаточно хороша.

«Люди остались без имущества, без крыши над головой, даже без базовой информации о том, что произошло, что им нужно делать и, где искать помощь... Как премьер-министр я прошу прощения за этот провал» – приводит слова Мэй «Газета.ru».

Напомним, что жертвами пожара стали 79 человек. Глава оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбин выступил с резкой критикой властей, заявив, что была возможность предотвратить трагедию.