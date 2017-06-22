Мосул: ИГИЛ обвинило США в разрушении главной мечети ан-Нури

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Мосул, 21 июня. Главная мечеть иракского города Мосул была разрушена из-за авиаудара США, заявила запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»*.

Об этом пишет Agence France-Presse. В среду иракские военные рассказали, что боевики ИГИЛ* взорвали мусульманскую святыню Мосула ан-Нури и ее минарет.

Как передавал командующий операцией по освобождению провинции Найнава, мечеть была взорвана, когда иракские военные продвинулись вглубь города, достигнув убедительных побед над преступными бандами.

Напомним, мечеть находится в старом городе на западе Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.