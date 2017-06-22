Сирия: в Латакию прибудет первая партия гумпомощи от религиозных конфессий РФ

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Москва, 22 июня. Российские конфессии профинансировали отправку гуманитарного груза в Сирию, который прибудет в провинцию Латакия уже в этот четверг. После этого его распределят по городам страны, сообщает секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии была создана в апреле 2017 года Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации.

«Груз прибудет 22 июня в Латакию. Затем его будут транспортировать по Сирии. Раздача будет происходить либо 23 июня, либо 24 июня, если ничего по срокам не сдвинется», – приводит слова Игумнова «Газета.ru».

Как сообщается, в Сирию будут доставлены 20 тонн продовольствия и медикаментов. По словам Игумнова, это не последний груз и, скорее всего, жителей Сирии ждут новые поставки.